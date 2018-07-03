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Yalova lise taban puanı LGS yüzdelik dilimleri listesi 2018

Yalova lise taban puanı LGS yüzdelik dilimleri listesi 2018

MEB sistemi e okul üzerinden Yalova ve ilçelerindeki tüm okulların EYP ve EDP puanları ile yüzdelik dilimleri yayınlandı. Yalova liseleri yüzdelik dilimlerine bakarak tercihini yapın.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 22:50 - Güncelleme: 03-07-2018 22:50

YALOVA kent merkezi ve ilçeleri için MEB 2018 - 2019 dönemi LGS yüzdelik dilimlerini e-okul.meb.gov.tr sitesinden yayınladı. Yalova liselerinin yüzdelik dilimleri LGS tercihlerinizi belirlemede öncelikli kriter olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yüzdelik dilimleri listesinde EYP yani en yüksek puanlı Yalova okulları ve EDP yani en düşük okullu puanlar yer alıyor.

Lise Geçiş Sonuçlarını alan adaylar tercihlerini 13 Temmuz'a kadar yapıp teslim etmek durumundalar. Tercih listesini oluştururken istediğiniz okulun taban puanından çok daha önemlisi yüzdelik dilimidir. Zira puanlar değişir ama yüzdelik dilimi fazla değişmez. Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Sizede Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2018 tarihinde e okul sistemi üzerinden yayınladığı Yalova merkez ve ilçelerindeki okulların yüzdelik dilimlerini, taban ve tavan puanları listesini çıkarttık.

İşte 2018-2019 dönemi Yalova ili ve ilçeleri LGS yüzdelik dilimleri , okul kontenjanları ve liselerin EYP ve EDP yüzdelik dilimleri :

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