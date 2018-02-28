Yalova hava durumu fena kar saati belli

Türkiye Orta Akdeniz’den gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdi. 28.02.2018 Çarşamba gününden itibaren bir çok ilde sulu kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Perşembe günü ise Balkanlar üzerinden gelen etkili bir soğuk hava dalgası yurdu saracak.

1 Mart perşembe günü için meteoroloji kar alarmı verdi. Son hava durumu tahminine göre sıcaklık sıfır derecelere inecek ve Yalova başta olmak üzere 28 ilde yoğun kar yağışı başlayacak.Yalova 'da cuma günü hava açacak ve haftasonu sıcaklık yeniden yükselişe geçecek. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük Yalova hava durumu tahmini;

28 ŞUBAT'TA KAR VE SULU KAR YAĞIŞI OLAN İLLER : Meteorolojinin tahminlerine göre 28 Şubat çarşamba günü balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava etkili olacak. Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Karabük, Bolu, Eskişehir ve Düzce'de yoğun kar yağışı görülürken, Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Sakarya, Tekirdağ, Kırıkkale, Çankırı, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Burdur ve Uşak illerinde sulu kar başlayacak.

1 MART'TA KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER : Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözüne uygun olarak 1 Mart'ta 28 ilde kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı haftalık hava durumu tahminine göre kar yağışı görülecek iller şunlar : İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Karaman, Niğde, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari.