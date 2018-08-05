Yalnız yaşıyordu: Camide ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.00 sıralarında Sivas 4. Eylül Mahallesi’nde bulunan Yayla Camii’nde meydana geldi. Ailesinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Basri Bayram, yalnız yaşadığı tek odalı evde banyo bulunmadığı için bugün yine duş almak için caminin banyosuna girdi.