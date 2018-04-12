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Yalıyı yerle bir etmişti! Kaptanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Yalıyı yerle bir etmişti! Kaptanın ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin personeli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Gemi kaptanı ilk ifadesinde "Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım" dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 12:19 - Güncelleme: 12-04-2018 12:19

Geçtiğimiz Cumartesi günü Malta Bayraklı Vitaspirit isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümenin kilitlenmesiyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, gemi personeli gözaltına alınmıştı.

YÜZÜNÜ SAKLADI
Gemi kaptanı ve beraberindeki personel bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Personelin ifade verme işlemi henüz başlamazken, gemi kaptanı basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü sakladı.

"MAALESEF O SIĞ ALANA GİDEMEDİM"
Filipinli kaptan Edgardo Deseo mahkemede kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı. Deseo'nun "Bulunduğumuz konum itibariyle dönüş yarı çapımız çok sınırlıydı. Dolayısıyla geminin dönmeye başlayıp sahile yandan çarpması daha büyük hasara hatta ölümlü kazaların olmasına neden olabilirdi. Daha geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçtik. O esnadaki amacım 4 metredeki derinlikte gemiyi burnundan sığ bir yere oturtmaktı. Böylece amacım zararı en aza indirmekti . Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım" dediği öğrenildi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 12:37 Pilot yok muydu pilot onboard

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