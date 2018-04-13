Yalıya çarpan gemi tarihi köşk katliamını ortaya çıkardı

Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan tanker, boğazdaki imar rezaletlerini de ortaya çıkardı... Sahildeki restoranların denize kazık çakıp istele kurması rezaletinden sonra "restorasyon" izni ile tarihi bir köşkün tamamen yıkıldığı ifşa oldu...

Yalıya çarpan gemi tarihi köşk katliamını ortaya çıkardı

İSTANBUL Boğazı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bandıralı tanker, Boğaz'daki imar rezaletlerini de ortaya çıkardı... Sahildeki restoranların denize kazık çakıp istele kurması rezaletinden sonra "restorasyon" izni ile tarihi bir köşkün tamamen yıkıldığı ifşa oldu... İHA'nın yalıdaki hasarı göstermek için havadan çektiği fotoğraflar, Anadolu sırtlarında 2015 yılından bu yana devam eden ağaç ve tarihi köşk katliamını gözler önüne serdi. Tarihi Pervaneli Köşk, restorasyon izni ile yıkılıp yok edilmiş......

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Yalıya çarpan gemi tarihi köşk katliamını ortaya çıkardı

İHA YALIYI GÖRÜNTÜLERKEN İNŞAATI BULDU... Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı “Vitaspirit” gemisiyle ilgili soruşturma sürerken çökme riskiyle karşı karşıya kalan tarihi yalı İHA muhabiri tarafından havadan görüntülendi. Bu sırada yalının bitişiğinde bir inşaat alanı dikkatleri çekti.

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Yalıya çarpan gemi tarihi köşk katliamını ortaya çıkardı

TARİHİ KÖŞKÜ TAMAMEN ŞIKMIŞLAR... Fatih Korusu'nun ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın köşkünün yanında geniş bir alana yayılan bu inşaatın olduğu yerde Pervaneli Köşk bulunuyordu. Kültür Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, işadamı Faruk İshakoğlu’na tarihi Pervaneli Köşk'ü restore etmesi için izni vermişti. 2015 yılından beri süren çalışmalar sırasında tarihi köşk de tamamen yıkıldı. Tarihi binadan geriye sadece temeli ve moloz yığınları kaldı.

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Yalıya çarpan gemi tarihi köşk katliamını ortaya çıkardı

KÖŞKÜN BOĞAZ MANZARASI İÇİn AĞAÇ KATLİAMI... Anadoluhisarı sırtlarındaki Pervaneli Köşk’te başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında Köşk'ün Boğaz manzarasını kapatan 18 ağaç kesilmişti. Ağaçların İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden alınan ‘kuru ve hastalıklı’ raporuyla kesildiği ortaya çıkmış, proje mimarı Barış Han, “Kesilen ağaçların yerine verilen izinlere göre yeni ağaçlar dikilecek” demişti. Ancak tek bir fidan bile dikilmediği görülüyor...

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