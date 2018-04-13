Yalıya çarpan gemi tarihi köşk katliamını ortaya çıkardı

TARİHİ KÖŞKÜ TAMAMEN ŞIKMIŞLAR... Fatih Korusu'nun ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın köşkünün yanında geniş bir alana yayılan bu inşaatın olduğu yerde Pervaneli Köşk bulunuyordu. Kültür Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, işadamı Faruk İshakoğlu’na tarihi Pervaneli Köşk'ü restore etmesi için izni vermişti. 2015 yılından beri süren çalışmalar sırasında tarihi köşk de tamamen yıkıldı. Tarihi binadan geriye sadece temeli ve moloz yığınları kaldı.