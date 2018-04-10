  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yalıya çarpan gemi ile ilgili flaş karar !

Yalıya çarpan gemi ile ilgili flaş karar !

Geçtiğimiz Cumartesi günü Beykoz’da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nı yıkan gemi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yalının malikleri, gemi için haciz kararı aldırdı. Edinilen bilgiye göre şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-04-2018 12:08 - Güncelleme: 10-04-2018 12:08

Beykoz’da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nı yıkan gemi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemi için 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’yla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden iki kişilik ekip dün inceleme başlattı.Kaza sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi.

''KAZA ÇOK HAFİF ATLATILDI''
Ayrıca yalının restoran tarafında bulunan taşıyıcı duvarlarında eğilmeler belirlendi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalı sahiplerine kayma ve yıkılmalara karşı önlem alınması için çalışma izin verdi. Kazayı değerlendiren Türk Kılavuz Kaptanları Derneği Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Saim Oğuzülgen, “Kaza çok hafif atlatıldı. Şayet geminin karinesi yarılıp yakıtı denize aksaydı bugün İstanbul Boğazı’nda ciddi bir çevre kirliliğinden söz ediyor olacaktık” dedi.

''HİÇBİR KAPTAN O DEMİRİ ATMA CESARETİNİ GÖSTEREMEZ''
Kaza konusunda kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını söyleyen Oğuzülgen şöyle konuştu: “Geminin 12 mil civarı sürati var, 20 kilometreye denk gelir. 50 bin tona yakın yükünün olduğunu da düşündüğümüzde bu gücü tutabilecek bir güç o mesafede pek yok. ‘Demir atsa tutardı’ gibi tartışmalar yapılıyor ama bence öyle bir ortamda hiçbir gemi kaptanı o demiri atma cesaretini gösteremez. Çünkü arkasından gelen akıntı var ve demir attığı zaman akıntıyla dönecek, bu kez geminin kıç tarafı sahile çarpacaktı. Gemilerin bu alanlarında makine dairesinin, yakıt tanklarının olduğu daha boş alanlar vardır. Bu daha büyük komplikasyonlara yol açabilirdi.”

TÜRK MAKAMLARINA TEŞEKKÜR EDİLDİ
Yalıya çarpan Malta bandıralı ‘Vitaspirit’ yük gemisinin sahibi görünen Yunan şirketi ‘Vita Management’ şirketi kaza için üzüntüsünü dile getirdi. Açıklamada geminin ana makinesindeki sorun üzerine rotasından çıktığı belirtilirken yardımları için Türk makamlarına teşekkür edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yalıya çarpan gemi ile ilgili flaş karar ! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro