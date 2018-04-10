Yalıdan çıkarıldı! Dünyada sadece 3 tane var

İSTANBUL Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda inceleme sürüyor. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşmuştu. Bu sabah da süren incelemeler sırasında yalıda bulunan piyano görevliler tarafından çıkarılarak depoya kaldırıldı. Piyanonun çok değerli olduğunu söyleyen görevli bir kişi, "Çarpmada piyanoda herhangi bir hasar meydan gelmemiş. Çok değerli bir piyano. Piyano hasar gören yerde değildi. Depoya götürüyoruz" diye konuştu.
İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda bulunan maddi değeri yüksek piyano, sökülerek depoya götürüldü. Sabah saatlerinde yalıya gelen işçiler, ayaklarını ve pedalını söktükleri piyanoyu bütün halinde ambalajladı. Piyano daha sonra bir minibüse yüklenerek, Kayışdağı'ndaki bir depoya götürüldü. Kaza anında piyanonun zarar görmediği öğrenildi.
Dünya üzerinde sadece 3 tane olduğu belirtilen piyano, değerli eşya taşımacılığı yapan bir ekip tarafından sarılarak yalıdan çıkarıldı. Maddi değeri çok yüksek olduğu ifade edilen piyano araca yüklendi.
Özel ve değerli eşya taşımacılığı yapan Sebahattin Akyol, “Çok pahalı bir piyano. Alman malı. Fiyatı aşağı yukarı 350-400 bin lira” dedi. Piyanonun kazada hasar almadığını belirten Akyol, “Biz bu ürünleri kontrol ederek teslim alıyoruz. Yalının denizden tarafına zaten bizi yaklaştırmadılar. Piyano da hasar gören yerde değildi” şeklinde konuştu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER