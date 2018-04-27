Yalçın Topçu: Abudik gubidik oyunlar paramparça olacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “24 Haziran’da bütün kirli, ilkesiz ve kıblesiz, abidik-gubidik siyasi oyunlar, milletin feraseti sayesinde aktörleri ile birlikte sandıklara gömülecektir. 24 Haziran’da küresel tezgâhlar bir kez daha milli irfan ve milli iradenin feraset duvarına çarpacak ve paramparça olacaktır. Oyun içinde oyun 24 Haziran’da, milletimizin milli vicdanıyla vereceği ‘bir oy’ ile bozulacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara’nın Elmadağ ilçesinde Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi’nde Avrupa Şampiyonasına hazırlanan milli güreşçilerimizi ziyaret etti. Güreşçilerimizin Avrupa Şampiyonasına bayrağımızı göndere çekmeye, İstiklal Marşımızı ezberletmeye gideceklerini belirten Topçu sporcularımıza başarılar diledi.

Gazetecilerin sıcak gündeme dair sorularını yanıtlayan Yalçın Topçu erken seçim kararı sonrası hareketlenen siyasi ortamı değerlendirdi:

“DEDELERİMİZİN YAPTIKLARI SİYASİ HATALARI TORUNLARI YAPMAYACAK”

“İçeriden ve dışarıdan hangi kumpas, hangi tezgah yapılırsa yapılsın hangi kayıt dışı siyasi usullere baş vurulursa vurulsun; dedelerimizin cennetmekan Abdülhamit Han Hazretleri’ne karşı yaptıkları siyasi hataları torunlar milletin adamı Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’a yapmayacak.”

“OYUN İÇİNDE OYUN MİLLETİMİZİN MİLLİ VİCDANIYLA VERECEĞİ ‘BİR OY’ İLE BOZULACAKTIR”

“24 Haziran’da bütün kirli, ilkesiz ve kıblesiz, abidik-gubidik siyasi oyunlar, milletin feraseti sayesinde aktörleri ile birlikte sandıklara gömülecektir. 24 Haziran’da küresel tezgâhlar bir kez daha milli irfan ve milli iradenin feraset duvarına çarpacak ve paramparça olacaktır. Oyun içinde oyun 24 Haziran’da, milletimizin milli vicdanıyla vereceği ‘bir oy’ ile bozulacaktır.”

“TÜRK HALKI DUALARINI EKSİK ETMESİN”

Çok sıkı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu unvanlı Serbest stil Milli güreşçimiz Taha Akgül “Yalçın Bey şampiyona öncesi ziyaret ederek bizleri çok mutlu etti. Kedisine şahsım ve buradaki diğer güreşçi kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk halkı dualarını eksik etmesin. Bizler bu moral ve motivasyonla, halkımızın dualarıyla, Allahın izniyle, bu turnuvadan alnımızın akıyla döneceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTANLI HEYETTEN TOPÇU’YA ZİYARET

Öte yandan Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Özbekistan Milletvekilleri Tulkin Abdussattarov ve Mavludakhon Khodjaeva beraberindeki heyetle Yalçın Topçu’yu Beştepe’deki makamında ziyaret etti. Özbekistanlı kardeşlerinin kendisini Türkiye’deki bir fahri temsilcileri olarak gördüklerini belirten Topçu “bu türlü karşılıklı üst düzey ziyaretler ile bu iki dost ve kardeş halkın siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri en üst seviyeye çıkacaktır. Ziyaretleri için değerli milletvekillerine ve heyetine çok teşekkür ederim. Evlerinde olduklarını bilmelerini isterim” şeklinde konuştu.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE BAYRAKLARIMIZI BİR ARADA GÖRDÜKLERİ ZAMAN…”

“Türk dünyası olarak 7 müstakil büyük devletimiz var. Türk dünyasının hamdolsun çok güçlü liderleri var ben bundan çok memnunum. Azerbaycan'da İlham Aliyev, Özbekistan'da şevket Mirziyoyev , kazakistan'da Aksakal Nursultan Nazarbayev, Türkiye'de uzun adam Recep Tayyip Erdoğan, birleşmiş Milletler'de bir araya geldiğimiz zaman bayraklarımızı bir arada görenler inşallah bizim medeniyet coğrafyamız ve dünya hakkında bizim istemediğimiz kararlar alamayacak.”

“SEMERKANT İTİKAT İMAMIMIZ MATÜRİDİ’NİN, BUHARA İSE İMAM BUHARİ’NİN ŞEHRİDİR”

“Kardeş ülke Özbekistan, medeniyet şehirlerimizin ve mihmandarlarımızın ev sahibidir. Bu kadim şehirlerin, tüm Türk dünyasında ve İslam dünyasında önemli bir yeri vardır. Orta Asya’da 32 milyon nüfusu, yeraltı ve yerüstü kaynakları ile her açıdan stratejik, çok önemli bir başkent olan Semerkant itikat imamımız Matüridi’nin, Buhara ise İmam Buhari’nin şehridir. “

“SEMERKANT VE BUHARA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Özbekistan’ın Türkiye ile birlikte Türk dünyasının en kalabalık devletleri olduğunun altını çizen Metin Gündoğdu; iki ülke arasında turizm bağlarını geliştirmemizin önemine vurgu yaptı:

“Bizim ülkemizde Hac ve umre görevlerini eda eden Müslümanlar bundan sonra Kudüs’le birlikte Semerkant ve Buhara şehirlerini ziyaret etmek isterler. Çünkü Semerkant ve Buhara Türk-İslam ilminin ve bilimin en önemli merkezlerindendir, bizim için çok önemlidir.”

“VİZE MUAFİYETİMİZ UZAK KALMIŞ HALKLARIMIZI YAKINLAŞTIRACAKTIR”

Heyeti adına ziyaretten memnuniyetini dile getiren ve kendilerini evlerinde hissettiklerini belirten Özbekistan Parlamentosu Yasama ve Hukuk Komitesi Başkanı ve Milletvekili Tulkin Abdussattarov “Türkiye’de büyükelçilik gibi resmi Özbekistan kurumlarının yanında fahri temsilciliğimiz gibi bizleri misafir eden, bizi evimizde gibi hissettiren Yalçın Bey var. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İki ülke diplomasisi kardeşlik ilişkilerimiz sayesinde çok samimi bir ortamda yürütülüyor. Karşılıklı vize muafiyetimiz de birbirine uzak kalmış kardeş halkları daha da yakınlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.