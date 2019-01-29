Yalçın Menteş'in doktorundan son dakika açıklaması

"TAKİBİNİ YAPACAĞIZ".: Uzman Doktor Tanju Ulufer açıklamasında, "Yalçın Menteş dün bir başka sağlık kuruluşundan bizim hastaneye acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir.