Yalçın Dümer yıllar sonra anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik tahmini doğru çıkmış

Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Yalçın Dümer, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulunan Dümer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyalog ise olay oldu.
Yaçın Dümer, Esra Balamir'le yaptığı üçüncü evliliğinden bahsederken, Erdoğan'ın nikah şahidi olduğunu ve başından geçen komik bir anısını şu sözlerle dile getirdi;
Çünkü oda Kasımpaşalı ben de Kasımpaşalı'yım. O yüzden bir yakınlığımız vardı. Bana gelip 'Bu evlilik 6 ay sürer' dedi. Ve evliliğimiz tam 6 ay sürdü. Sonra beraber maça gittik. Maçı yan yana izledik bana 'Gördün mü nasıl bildim' dedi."
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