Yalçın Dümer yıllar sonra anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik tahmini doğru çıkmış

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olan Yalçın Dümer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yıllar önce yaşadığı bir evlilik diyaloğu canlı yayına damga vurdu.

Yalçın Dümer yıllar sonra anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik tahmini doğru çıkmış

Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Yalçın Dümer, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulunan Dümer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyalog ise olay oldu.

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Yalçın Dümer yıllar sonra anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik tahmini doğru çıkmış

Yaçın Dümer, Esra Balamir'le yaptığı üçüncü evliliğinden bahsederken, Erdoğan'ın nikah şahidi olduğunu ve başından geçen komik bir anısını şu sözlerle dile getirdi;

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Yalçın Dümer yıllar sonra anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik tahmini doğru çıkmış

"Biz Esra Balamir'le Galatasaray Adası'nda evlenmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. Ben yanına uğrayarak 'Başkanım teşekkür ederim. Büyük bir güzellik yaptınız kırmadınız.' dedim.

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Yalçın Dümer yıllar sonra anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik tahmini doğru çıkmış

Çünkü oda Kasımpaşalı ben de Kasımpaşalı'yım. O yüzden bir yakınlığımız vardı. Bana gelip 'Bu evlilik 6 ay sürer' dedi. Ve evliliğimiz tam 6 ay sürdü. Sonra beraber maça gittik. Maçı yan yana izledik bana 'Gördün mü nasıl bildim' dedi."

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