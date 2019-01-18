Yalçın Dümer kimdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la evlilik diyaloğu olay

Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Yalçın Dümer, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulunan Dümer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyalog ise olay oldu.

Yaçın Dümer, Esra Balamir'le yaptığı üçüncü evliliğinden bahsederken, Erdoğan'ın nikah şahidi olduğunu ve başından geçen komik bir anısını şu sözlerle dile getirdi;

"Biz Esra Balamir'le Galatasaray Adası'nda evlenmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. Ben yanına uğrayarak 'Başkanım teşekkür ederim. Büyük bir güzellik yaptınız kırmadınız.' dedim. Çünkü oda Kasımpaşalı ben de Kasımpaşalı'yım. O yüzden bir yakınlığımız vardı. Bana gelip 'Bu evlilik 6 ay sürer' dedi. Ve evliliğimiz tam 6 ay sürdü. Sonra beraber maça gittik. Maçı yan yana izledik bana 'Gördün mü nasıl bildim' dedi."

CANLI YAYINDA EVLİLİK TEKLİFİ: Öte yandan Dümer, 72 gündür ayrı olduğu sevgilisine canlı yayında evlenme teklifi etti. ‘Seni çok seviyorum bir hatam varsa affet. Hiç kimseyi böyle sevmedim benimle evlenir misin’ diyen oyuncu, sevgilisinin 38 yaşında olduğunu söyledi.

YALÇIN DÜMER KİMDİR? Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra Konservatuvara başladı. O yıllarda aynı zamanda Şehir Tiyatrolarına girdi. Amerika'daki sinema okulunda okuyabilmek için de bir süre benzin istasyonlarında çalıştı.

1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolde tanınırlığı arttı. 1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu derken, sunuculuğa da başladı. İlk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sundu. 1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı.

Evlilikleri :

1.eşi: İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı.

2.eşi: 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Merve (d.1994) adında bir kızı var.

3.eşi: Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. Çift 6 ay sonra yollarını ayırdı.

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