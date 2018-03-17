'Yalanlarınız ortada bize dürüst olun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin AK Parti Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Terör yanlısı Batılı devletlere seslenen Erdoğan, "Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız orta da kasa kasa silahlar mermiler gönderdiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

- Biz kardeşlik içinde yürüyen bir Mardin görmeyi arzu ediyoruz. Tek millet dediğimiz zaman ne diyoruz. 81 milyon tek millet. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

- O tünelleri görüyorsunuz değil mi? Neler yapmışlar ne tüneller açmışlar. Bunlar batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle açmışlar. O tünellerden kamyon gidiyor. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahları görüyorsunuz. Bunlar ne diye sorduğumuzda yalan onlar da su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız orta da kasa kasa silahlar mermiler... Bize dürüst olun. Bize dürüst olana can kurban olmayan kusura bakmasın.

SAFİTÜRK'Ü ANDI

- Mardin'in Derik ilçesinde görev yaparken şehit edilen kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

- Bugünden geriye dönüp baktığımızda bölücü örgütün, Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapmaya çalıştıklarını şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Bu örgüt islam düşmanı bir örgüttür. Masum sivilleri kalkan yapacak kadar, ana kucağındaki bebekleri katledecek kadar vahşi bir örgüttür. Kürt ve Arap kardeşlerimin bölücü terör örgütün kime ve neye hizmet ettiğini artık kavradığına inanıyorum.

-Milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz.



