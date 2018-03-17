  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Yalanlarınız ortada bize dürüst olun'

'Yalanlarınız ortada bize dürüst olun'

AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresinde partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde teröre destek veren Batılı devletler vardı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-03-2018 14:07 - Güncelleme: 17-03-2018 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin AK Parti Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Terör yanlısı Batılı devletlere seslenen Erdoğan, "Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız orta da kasa kasa silahlar mermiler gönderdiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

- Biz kardeşlik içinde yürüyen bir Mardin görmeyi arzu ediyoruz. Tek millet dediğimiz zaman ne diyoruz. 81 milyon tek millet. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

- O tünelleri görüyorsunuz değil mi? Neler yapmışlar ne tüneller açmışlar. Bunlar batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle açmışlar. O tünellerden kamyon gidiyor. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahları görüyorsunuz. Bunlar ne diye sorduğumuzda yalan onlar da su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız orta da kasa kasa silahlar mermiler... Bize dürüst olun. Bize dürüst olana can kurban olmayan kusura bakmasın.

SAFİTÜRK'Ü ANDI
- Mardin'in Derik ilçesinde görev yaparken şehit edilen kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

- Bugünden geriye dönüp baktığımızda bölücü örgütün, Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapmaya çalıştıklarını şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Bu örgüt islam düşmanı bir örgüttür. Masum sivilleri kalkan yapacak kadar, ana kucağındaki bebekleri katledecek kadar vahşi bir örgüttür. Kürt ve Arap kardeşlerimin bölücü terör örgütün kime ve neye hizmet ettiğini artık kavradığına inanıyorum.

-Milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz.

 
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Yalanlarınız ortada bize dürüst olun' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hakkı A. 17 Mart 2018 15:14 Aman ne önemli açıklamalar! Her gün en az 10 kere dinlediğimiz bağırıp-çağırmalar işte...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro