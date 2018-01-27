Yalanınız batsın! Yine rezil oldular

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için yine farklı tarihlerde çekilen düşen jet ve yanan tank fotoğraflarını kullandı.
GERÇEĞİ YANSITMAYAN FOTOĞRAFLAR: TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha gerçeği yansıtmadığı ispat edildi.
2015'E AİT GÖNRÜNTÜLERİ YUTTURMAYA ÇALIŞTILAR
Sosyal medyada, "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.
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