Yalan haber paylaşımında 65 yaşın üstündekiler lider

Hepimiz günün farklı saatlerinde sosyal medyada vakit geçiriyor, paylaşımlara göz atıyor, haber okuyor, bazen de paylaşıyoruz. Peki ama paylaştığımız haberlerin ne kadarı doğruları yansıtıyor?

Yalan haber paylaşımında 65 yaşın üstündekiler lider

New York ve Princeton Üniversitelerinin yaptığı yeni bir araştırma, 65 yaş üzerindeki sosyal medya kullanıcılarının herkesten daha fazla yalan haber paylaştığını ortaya çıkardı.

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Yalan haber paylaşımında 65 yaşın üstündekiler lider

Hepimiz günün farklı saatlerinde sosyal medyada vakit geçiriyor, paylaşımlara göz atıyor, haber okuyor, bazen de paylaşıyoruz. Peki ama paylaştığımız haberlerin ne kadarı doğruları yansıtıyor? Sosyal medya platformları üzerinden pek çok haber hızla yayılabiliyor. Bu haberler arasında algı oluşturmaya yönelik, gerçeği yansıtmayanlar da var ve sonuçları iyi olmuyor haliyle.

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Yalan haber paylaşımında 65 yaşın üstündekiler lider

CNNTürk'in The Verge'den aktardığı habere göre New York Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi, Amerikalı sosyal medya kullanıcılarıyla bir araştırma gerçekleştirdi ve sonuçlar paylaşıldı.

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Yalan haber paylaşımında 65 yaşın üstündekiler lider

​Araştırmaya göre 65 yaşın üstündeki sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı sahte haberler çok fazla. Bunun sebepleri arasında yaşlı insanların genç insanlara kıyasla sosyal medya platformlarına pek hakim olmaması gösterilebilir.

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