Yalan haber paylaşımında 65 yaşın üstündekiler lider

New York ve Princeton Üniversitelerinin yaptığı yeni bir araştırma, 65 yaş üzerindeki sosyal medya kullanıcılarının herkesten daha fazla yalan haber paylaştığını ortaya çıkardı.

Hepimiz günün farklı saatlerinde sosyal medyada vakit geçiriyor, paylaşımlara göz atıyor, haber okuyor, bazen de paylaşıyoruz. Peki ama paylaştığımız haberlerin ne kadarı doğruları yansıtıyor? Sosyal medya platformları üzerinden pek çok haber hızla yayılabiliyor. Bu haberler arasında algı oluşturmaya yönelik, gerçeği yansıtmayanlar da var ve sonuçları iyi olmuyor haliyle.



