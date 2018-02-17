Yaktı, kundaklattı, kurşunlattı ve sonunda tutuklandı

Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesi Yenikentte meydana geldi. Besni Sadık Paccı Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez'in arabası 6 ay önce kundaklandı. Müdür Bekir Söylemez, polise verdiği ifadesinde baldızından kaynaklanan bir konudan dolayı Hicabi A. isimli şahıstan şüphelendiğini söyledi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alındıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Daha sonra yaklaşık 1 ay önce Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez’in evinin kapası ve kapı önünde bulunan ayakkabılar yakılarak kundaklandı. Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez, bu olayında şüphelisi olarak yine Hicabi A.’ı gösterdi. Yine gözaltına alınan şahıs suçlamaları reddetti. Şahıs serbest bırakıldı.

Son olarak Anaokulu Müdürü Bekir Söylemez’in evinin kapısına 5 el ateş edildi. Olay yerine gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis olayı Beytullah Y. isimli şahsın gerçekleştirdiği ve Ali A.’nın yardım ettiğini tespit etti. Şahsın silahlı saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İfadelerden yola çıkan polis ekipleri olayı azmettirdiği iddia edilen Hicabi A’.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar olayda kullanılan silahı Besni Organize Sanayi Bölgesinde sakladıklarını ifadelerinde söyleyince polis silahı ele geçirdi.

Ali A. ile Beytullah Y. suçlarını itiraf ederek, kendilerini Hicabi A.'nın azmettirdiğini söyledi. Hicabi A. ise suçlamaları kabul etmedi. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Beytullah Y. ve Hicabi A.’nın daha önceden çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Güncel 17 Şubat 2018 19:53
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