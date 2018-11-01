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Yakıtı biten Kepler teleskobu emekli oluyor

Yakıtı biten Kepler teleskobu emekli oluyor

NASA tarafından Güneş dışındaki yıldızların yörüngesinde dönen Dünya büyüklüğündeki gezegenleri keşfetmek amacıyla uzaya fırlatılan gözlemevi Kepler emekliye ayrılıyor.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 02:00 - Güncelleme: 01-11-2018 02:00

Astronom Johannes Kepler’den ismini alan uzay aracı, 7 Mart 2009’da Dünya’yı izleyen güneş merkezli bir yörüngeye fırlatıldı. Dokuz yıllık çalışmasının ardından yakıtı azalan uzay aracının emekliliği NASA tarafından 30 Ekim 2018’de duyuruldu.

NASA, birçoğu uzayda yaşam için umut veren keşifler olmak üzere güneş sistemimiz dışında 2 bin 600 gezegenden fazlasını keşfeden Kepler’in Dünya’dan uzakta, şu anki güvenli yörüngesinde emekliye ayrılmasına karar verdi.BİLİM DÜNYASINA BÜYÜK KATKILARDA BULUNDU: NASA’nın Washington’daki Bilim Misyonu Direktörlüğünün ilgili yöneticisi Thomas Zurbuchen, "NASA’nın ilk gezegen bulma görevine çıkan Kepler, beklentilerimizin de üzerinde bir performans sergileyerek güneş sistemi içerisinde ve ötesindeki uzayda yaşam araştırma ve keşiflerimize ortam hazırladı. Kepler, yalnızca orada kaç tane gezegenin olabileceğini göstermekle kalmadı, bilim dünyasında fırtına yaratan tamamen yeni ve güçlü bir araştırma alanı oluşturdu. Onun keşifleri evrendeki yerimize yeni bir ışık tuttu ve yıldızların arasındaki olasılıkları ve heyecan verici gizemleri aydınlattı" dedi.

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Kaynak : DHA

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