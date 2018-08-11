Yakışıklı mahkum sevgilisinin arkasında resmen kuyruk oldu!

Dünya'nın gözde çiftlerinden biri olan 'yakışıklı mahkum' olarak tanınan Jeremy Meeks ve milyarder sevgilisi Chloe Green'in tatil için sıradaki durağı Türkiye oldu. Devasa yatlarıyla Göcek açıklarında demir atan çift, denizde bir süre yüzdükten sonra güneşin tadını çıkardı. Hapiste çekilen fotoğrafı ile bir anda şöhret olan Meeks geçtiğimiz yıl tatil için geldiği Bodrum’da Top Shop'un veliahtı Chloe Green işe aşk yaşamaya başlamıştı.
Öte yandan önceki gün Jeremy Meeks ve sevgilisi Chloe Green Yunanistan Mikonos'taydı. İkiliye F 1 pilotu Lewis Hamilton'da eşlik etmişti. Tatillerine Göcek ve Mikonos'ta devam eden çifte konuk olan Hamilton, ziyaret ettiği koyun kirliliğini görünce harekete geçmiş kıyıdaki plastik atıkları toplamıştı.
İki ay önce baba olan Meeks eski eşinden olan 9 yaşındaki oğlu, nişanlısı ve kayınvalidesi ile Göcekte bir koyda görüntülendi.
Temmuz’da Bodrum’a gelen Meeks ardından rotasını Yunan adalarına çevirmişti. Göcek’in ıssız koylarında tatil yapan Meeks deniz keyfi öncesi nişanlısını yağlarken objektiflere yansıdı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER