Yakışıklı mahkum sevgilisinin arkasında resmen kuyruk oldu!

Dünya'nın gözde çiftlerinden biri olan 'yakışıklı mahkum' olarak tanınan Jeremy Meeks ve milyarder sevgilisi Chloe Green'in tatil için sıradaki durağı Türkiye oldu. Devasa yatlarıyla Göcek açıklarında demir atan çift, denizde bir süre yüzdükten sonra güneşin tadını çıkardı. Hapiste çekilen fotoğrafı ile bir anda şöhret olan Meeks geçtiğimiz yıl tatil için geldiği Bodrum’da Top Shop'un veliahtı Chloe Green işe aşk yaşamaya başlamıştı.