Yakışıklı mahkum Jeremy Meeks servete kondu

Hapishane fotoğrafı ile ünlü olan eski mahkûm Jeremy Meeks, 'büyük bir servete' konmaya hazırlanıyor. Sekiz yıldır Melissa Meeks isimli kadınla evli olmasına karşın Topshop markasının varisi Chloe Green ile birliktelik yaşayan Meeks'in Green'den bebek beklediği aktarıldı.
Pek çok kadın Meeks'in ünlü olan fotoğrafının ardından ‘suçlu olmak yakışıklı olmaya engel değil' diyerek Meeks'in fiziksel özellikleri hakkında yorum yapmış, hatta internet dünyasında fotoğraflarının farklı versiyonları oldukça popüler hale gelmişti...
Sosyal medyada 'yakışıklı mahkûm' olarak konuşulan Jeremy Meeks 27 aylık cezasını tamamlayıiki sene öne hapisten çıkmıştı. Melissa Meeks ile evli olan Jeremy Meeks’in gizli aşkı Bodrum tatilinde ortaya çıkmıştı. Ünlü kıyafet markası Topshop'un varisi olan Green'in aile servetinin yaklaşık 4 milyar sterlin olduğu konuşuluyor.
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