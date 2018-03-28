Yakışıklı mahkum Jeremy Meeks servete kondu

Hapishane fotoğrafı ile ünlü olan eski mahkûm Jeremy Meeks, 'büyük bir servete' konmaya hazırlanıyor. Sekiz yıldır Melissa Meeks isimli kadınla evli olmasına karşın Topshop markasının varisi Chloe Green ile birliktelik yaşayan Meeks'in Green'den bebek beklediği aktarıldı.