Yakınlarından katil zanlısına akılalmaz destek!

Yakınlarından katil zanlısına akılalmaz destek!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra röportaj verip kayıplara karışan katil zanlısı polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı. Eşini katleden zanlı adliyeye getirilirken aile yakınları gazetecilerin üzerine yürüdü. Bir aile yakını, "Başını dik tut. Paşama gül gibi bakacağız. Cezaevi kime kalmış" diye bağırdı.

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Yakınlarından katil zanlısına akılalmaz destek!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde geçen yıl aralık ayında, eşi Rojbin İlhan’ı öldürdükten saatler sonra cinayeti işlediği evinin önüne gelip, gazetecilere konuşan, polisi görünce de kaçan Şeyhmus İlhan, 40 gün sonra yakalandı.

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Yakınlarından katil zanlısına akılalmaz destek!

Olay, geçen 25 Aralık günü saat 01.00 sıralarında merkez meydana geldi. Çok sayıda hırsızlık ve kapkaç suçundan kaydı bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan Şeyhmus İlhan (29) eşi Rojbin İlhan (21) ile evde tartışmaya başladı. İlhan, tüfekle Rojbin İlhan’ı başına ateş ederk öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından kardeşi E.İ.’yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, kaçtı. Polis ekipleri Şeyhmus İlhan’ı yakalamak için çalışma başlattı.

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Yakınlarından katil zanlısına akılalmaz destek!

CİNAYETTEN SAATLER SONRA GAZETECİLERE KONUŞTU: Polisin her yerde aradığı Şeyhmus İlhan sabah saatlerinde evinin önüne geldi. Buradaki gazetecilere konuşan katil zanlısı polislerin geldiğini fark ederek kaçtı. Olaydan 40 gün sonra polis ekipleri, İlhan’ı evinin bulunduğu mahallenin yakınında bulunan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel bahçelerinde saklanırken yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından Şeyhmus İlhan, çelik yelek giydirilerek Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi.

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