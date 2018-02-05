Yakınlarından katil zanlısına akılalmaz destek!

Olay, geçen 25 Aralık günü saat 01.00 sıralarında merkez meydana geldi. Çok sayıda hırsızlık ve kapkaç suçundan kaydı bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan Şeyhmus İlhan (29) eşi Rojbin İlhan (21) ile evde tartışmaya başladı. İlhan, tüfekle Rojbin İlhan’ı başına ateş ederk öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından kardeşi E.İ.’yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, kaçtı. Polis ekipleri Şeyhmus İlhan’ı yakalamak için çalışma başlattı.