Yakında kızlarını kucaklarına alacaklar

Neslişah Alkoçlar oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ve oğulları Emir Aras ile geçen Mayıs'ta Amerika'ya gitmişti. Engin Altan Düzyatan geçen hafta işleri nedeniyle İstanbul’a dönmüştü. Geçtiğimiz gün yeniden Amerika'ya gitti.
Hülya Koçyiğit de torununun yanında. Çünkü Neslişah Alkoçlar hamileliğinin 8'inci ayında. Yakında kızını kucağına alacak.
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