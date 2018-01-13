Yakalanınca panik oldu: Eyvah annem görmesin!

Yakalanınca panik oldu: Eyvah annem görmesin!

Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki büyük kızı Deren Talu, güzelliğinden sonra şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Eski manken ve sunucu Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan 21 yaşındaki kızı Deren, uzun süredir playboyları peşinden koşturuyordu. Sık sık davetlerde ve eğlence kulüplerinde boy gösteren Deren, önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda eğlendi. Deren Talu'nun yanında oyuncu Meryem Uzerli de vardı. 21 yaşındaki genç kız, mekanda Meryem Uzerli aracılığıyla 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu olan Mehmet Korutürk ile yakınlaştı.

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Yakalanınca panik oldu: Eyvah annem görmesin!

Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Deren Talu ve Mehmet Korutürk, mekandan saat 04.00'te ayrıldı. Meryem Uzerli'nin VIP aracına binen Deren Talu ile Mehmet Korutürk, Meryem Uzerli'yi otele bıraktı.

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Yakalanınca panik oldu: Eyvah annem görmesin!

Bu sırada art arda patlayan flaşlar karşısında panik olan Deren Talu, "Eyvah annem görmesin!" diyerek yüzünü saklamaya çalıştı.

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Yakalanınca panik oldu: Eyvah annem görmesin!

VIP aracın otomatik kapısının tekrardan açılmasıyla panik yapan Mehmet Korutürk de başını arkaya doğru çevirerek saklanmaya çalıştı.

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