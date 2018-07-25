Yağmur İstanbul'u felç etti! Metro durdu araçlar sular altında kaldı

İSTANBUL'da aniden bastıran yoğun yağmur kentin bazı bölgelerini felç ederken, bazı hatlarda metro seferleri de yapılamadı. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı. Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı.
Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı.
Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa- Maltepe alt geçidini su bastı ve ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatan Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
METRO SEFERLERİ DURDU... Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı. Bu hatlarda uzun süre sefer yapılamadı...
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