Yağmur İstanbul'u felç etti! Metro durdu araçlar sular altında kaldı

İSTANBUL'da aniden bastıran yoğun yağmur kentin bazı bölgelerini felç ederken, bazı hatlarda metro seferleri de yapılamadı. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı. Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı.