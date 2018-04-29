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Yağmur geliyor hafta boyu devam edecek

Yağmur geliyor hafta boyu devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Üç bölgede ise beklenenin aksine gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu;

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 22:31 - Güncelleme: 29-04-2018 22:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'ye göre hafta boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Fakat Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yurt geneline göre farklı bir hava hissedecek.

Türkiye son bir haftadır mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde hava sıcaklığı yaşıyor. Ama bu hava sıcaklığı çok uzun sürmeyecek. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıya göre, önümüzdeki hafta boyunca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacak. Sağanak yağış hafta boyunca devam edecek.

HAVALAR NORMALE DÖNMEYECEK

Nisan ayında hissettiğimiz sıcaklık bize yaz için aslında bir mesaj veriyor. Ani sıcaklık artışını küresel iklim değişikliğine bağlayan uzmanlar, bu yazın normalden 2-3 derece daha sıcak geçeceği öngörüsünde bulunuyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul haftaya sisin etkisiyle başlayacak. Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı hafta boyu devam edecek. İstanbul'daki sis çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe ve cuma günü İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye kadar çıkacak.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da en yüksek hava sıcaklığı 29 dereceye kadar çıkarken en düşük hava sıcaklığının ise 10 derece olması bekleniyor. Perşembe günü ise Ankara'da yağmur bekleniyor.

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