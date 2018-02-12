Yağmur Banda'nın sevgilisi kimdir annesi dışında kimse yok

Yağmur Banda, Survivor Gönüllüler 2018 kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İlk günden adada iddialı olduğunu ortaya koyan Yağmur Banda, survivor'ın yeni İzmirlisi. Güzelliği ile dikkat çeken Yağmur Banda aynı zamanda sporcu bir geçmişe sahip. Peki Yağmur Banda'nın sevgilisi var mı annesi dışında neden kimseye instagramında yer vermiyor. İşte Yağmur Banda kimdir sorusunun yanıtı;
YAĞMUR BANDA NERELİ İŞTE ANNESİ : Aslen İzmirli olan Yağmur Banda, 1998 yılında doğdu. 20 yaşında olan Yağmur Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporcusu . Yağmur Banda instagram hesabında ailesinden sadece annesi Deniz Banda'ya yer vermiş. Babası Hamit Banda ve sevgilisine dair bir paylaşımı ise bulunmuyor.
YAĞMUR BANDA MİLLİ TEKVANDOCU : Yağmur Banda tekvando sporu ile ilgileniyor. Yağmur Banda Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi oldu. Tekvando sporuna 2006 yılında başladığını belirten Yağmur Banda, Instagram hesabında da sık sık sporcu kişiliğini yansıtan fotoğraflar paylaşıyor.
Yağmur Banda en son 2012 yılında 55 kiloda Türkiye Taekwondo şampiyonluğunu elde etti. Genç sporcu yarışmaya İzmir'den böyle gitmişti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER