Yağmur Banda'nın sevgilisi kimdir annesi dışında kimse yok

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yağmur Banda ilgi çeken yarışmacılardan biri. Instagram hesabında sadece annesine yer veren Yağmur Banda'nın sevgilisi ve özel hayatı merak konusu oldu. Yağmur Banda hangi sporu yapıyor.

Yağmur Banda'nın sevgilisi kimdir annesi dışında kimse yok

Yağmur Banda, Survivor Gönüllüler 2018 kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İlk günden adada iddialı olduğunu ortaya koyan Yağmur Banda, survivor'ın yeni İzmirlisi. Güzelliği ile dikkat çeken Yağmur Banda aynı zamanda sporcu bir geçmişe sahip. Peki Yağmur Banda'nın sevgilisi var mı annesi dışında neden kimseye instagramında yer vermiyor. İşte Yağmur Banda kimdir sorusunun yanıtı;

119
Yağmur Banda'nın sevgilisi kimdir annesi dışında kimse yok

YAĞMUR BANDA NERELİ İŞTE ANNESİ : Aslen İzmirli olan Yağmur Banda, 1998 yılında doğdu. 20 yaşında olan Yağmur Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporcusu . Yağmur Banda instagram hesabında ailesinden sadece annesi Deniz Banda'ya yer vermiş. Babası Hamit Banda ve sevgilisine dair bir paylaşımı ise bulunmuyor.

219
Yağmur Banda'nın sevgilisi kimdir annesi dışında kimse yok

YAĞMUR BANDA MİLLİ TEKVANDOCU : Yağmur Banda tekvando sporu ile ilgileniyor. Yağmur Banda Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi oldu. Tekvando sporuna 2006 yılında başladığını belirten Yağmur Banda, Instagram hesabında da sık sık sporcu kişiliğini yansıtan fotoğraflar paylaşıyor.

319
Yağmur Banda'nın sevgilisi kimdir annesi dışında kimse yok

Yağmur Banda en son 2012 yılında 55 kiloda Türkiye Taekwondo şampiyonluğunu elde etti. Genç sporcu yarışmaya İzmir'den böyle gitmişti.

419
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat