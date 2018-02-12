Yağmur Banda'nın sevgilisi kimdir annesi dışında kimse yok

Yağmur Banda, Survivor Gönüllüler 2018 kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İlk günden adada iddialı olduğunu ortaya koyan Yağmur Banda, survivor'ın yeni İzmirlisi. Güzelliği ile dikkat çeken Yağmur Banda aynı zamanda sporcu bir geçmişe sahip. Peki Yağmur Banda'nın sevgilisi var mı annesi dışında neden kimseye instagramında yer vermiyor. İşte Yağmur Banda kimdir sorusunun yanıtı;