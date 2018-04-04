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Yağız kimdir aslen nereli Yağız Kaya meğer yıllar önce...

Yağız kimdir aslen nereli Yağız Kaya meğer yıllar önce...

Yağız Kaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yağız Kaya'nın şarkıları neler merak edilenler arasında. Seda Sayan'ın bugünkü konuğu olan Yağız daha 14 yaşındayken karar vermiş şarkıcı olmaya ve zorlu yolda çok mücadeleler vermiş. Aslen Sivaslı olan Yağız'ın bilinmeyenleri, ailesi, anne babası kim haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 15:40 - Güncelleme: 04-04-2018 15:40

Yağız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yağız Kaya'nın şarkıları neler merak edildi. Buğulu sesi ile kısa sürede şarkıları dilden dile dolaşan fantazi müziği şarkıcısı Yağız aslen Sivas Divriliği ve 1976 doğumlu 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü. Daha yıllar önce şarkıcı olmaya karar vermiş ve bu uğurda çok mücadele vermiş. İşte Yağız Kaya'nın bilinmeyenleri...

YAĞIZ KAYA KİMDİR: 1976 yılında Sivas ilinin bir ilçesi olan Divriği'de dünyaya gelen Yağız Kaya, müzik piyasasında daha çok adı ile tanınmaktadır. 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Yağız, küçük yaşlardan itibaren müziğe ve türkülere ilgi duymuş, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziğine gönül vermiştir.

1990 yılında henüz 14 yaşındayken abla ve ağabeyleri ile birlikte Sivas'tan göç ederek İstanbul'a yerleşen Yağız, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da yaşadı. Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alan ve böylece sahne hayatına adım atan Yağız Kaya, 2002 yılında hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya çıkardı. Çıkardığı bu albüm ile geniş kitleler tarafından tanınan Yağız, ikinci albümünü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırladı.

Şu ana kadar çıkardığı toplam sekiz albümü bulunan ünlü türkücü Yağız, müzik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir. Yöresel türküleri seslendirdiği gibi, arabesk ve fantezi müzik türünü de başarı ile icra eden Yağız'ın 2 vokalist ve 10 müzisyenden oluşan ve kendisine eşlik eden bir saz ekibi vardır.

Bir dönem "Yağız Show" adlı televizyon programını da sunan Yağız Kaya, bu programda her hafta ünlü isimleri konuk ederek en sevilen ve popüler türküleri, şarkıları seslendirmiştir.

ALBÜMLERİ

Ah Gönlüm - 2004

Yan Deli Gönlüm - 2006

Ben Seni Çok Sevdim - 2008

O Kadar / Kan Kırmızı - 2010

Yüreğin Yansın - 2012

Ali Ayşe’yi Seviyor - 2013

Sabrıma Borçluyum - 2015

Bilsem Ki - 2016

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