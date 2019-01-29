Yağız bebeğe ilaç yaramadı 18 kilo daha aldı son hali ailesini korkuttu

Henüz 5 aylıkken kilo problemiyle doktora götürülen Yağız'a "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konulmuştu. Ailesi, tedavi için yurt dışında bulunan ancak SGK kapsamı dışında olan 4 bin 441 dolar değerindeki ilaç için yardım istemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Yağız bebek ücretsiz olarak ilacına kavuşmuştu. Fakat Yağız ilaca tepki vermiyor, hızla kilo almaya devam ediyor.

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