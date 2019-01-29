Yağız bebeğe ilaç yaramadı 18 kilo daha aldı son hali ailesini korkuttu

Geçtiğimiz yıl aldığı aşırı kilolarla haberlere konu olan Yağız bebek beklediği ilaca kavuştu ancak ilacın etki etmemesi ve doyma hissini bilmemesi onu şu anda tam 55 kiloya getirdi.

Yağız bebeğe ilaç yaramadı 18 kilo daha aldı son hali ailesini korkuttu

Henüz 5 aylıkken kilo problemiyle doktora götürülen Yağız'a "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konulmuştu. Ailesi, tedavi için yurt dışında bulunan ancak SGK kapsamı dışında olan 4 bin 441 dolar değerindeki ilaç için yardım istemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Yağız bebek ücretsiz olarak ilacına kavuşmuştu. Fakat Yağız ilaca tepki vermiyor, hızla kilo almaya devam ediyor.

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Yağız bebeğe ilaç yaramadı 18 kilo daha aldı son hali ailesini korkuttu

İlacı kullanmaya başlayan Yağız bebek ilk başlarda kilo veriyordu. Fakat ilaca vücudunun bağışıklılık kazanması üzerine Yağız bebek kısa bir süre sonra hızla kilo almaya devam etti. 55 kiloya kadar çıkan Yağız bebek kiloya bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. 

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Yağız bebeğe ilaç yaramadı 18 kilo daha aldı son hali ailesini korkuttu

YAĞIZ BEBEĞİN SON HALİ: Sosyal medya hesabından Yağız bebekle ilgili bir paylaşım yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Yağız bebeğin tedavisinin sürdüğünü belirtti. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Aydın ise Yağız'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Yağız bebeğe ilaç yaramadı 18 kilo daha aldı son hali ailesini korkuttu

NADİR GÖRÜLÜYOR: Yağız bebeğin nadir görülen bir hastalığa tutulduğunu belirten Aydın, "Yağız bebeğin iştah merkezi aşırı çalışıyor. Doymak nedir bilemiyor. Bunun nedeni doyma hissini bildiren leptin hormonunun eksikliği. Leptin eksikliği tedavisi günümüzde mümkün. Yağız bebeğe leptin tedavisine başladık. Başlangıçta güzel yanıt aldık ancak daha sonra direnç gelişti. Artık verdiğimiz ilaç etki etmiyor. Tekrar kilo almaya devam etti.

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