Yağ yakan yiyecekler nelerdir?

Yağ yakan yiyeceklerden fazlasıyla tüketmek, enerji sevilerinizin artmasını sağlar ve her şeyden önce iyi hissetmenize yardımcı olur.

Diyetinize daha fazla yağ yakan yiyeceklerden eklemek için sabırsızlanıyorsanız, sizlere en etkili yağ yakan yiyecekleri Diyetisyen Ezel Kavadar'a sorduk.

Yağ yakan yiyecekler olarak sınıflandırılan bazı besinler metabolizmayı hızlandırarak gün boyu diyetinize yardımcı olabilir.

Yeşil Çay: Yeşil çay’da bulunan “EGCG” bileşeni sinir sisteminin ve beynin daha çok çalışmasını sağlar ve dinlenir halde yakılan kaloriyi arttırır.

Kırmızı biber: Arnavut biberi olarak da bilinen kırmızı acı biber metabolizmayı hızlandıran “capsaicin” adlı bileşeni içerir. Ayrıca kalp atışlarını hızlandırır ve damarlardaki “kötü” yağın temizlenmesine yardımcı olur.

Portakal, Greyfurt: Portakal, greyfurt, limon ve C vitamini bakımından zengin diğer meyveler, sebzeler yağın daha kolay çözülmesini ve vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar.