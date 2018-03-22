Yaban Mersini'nin faydaları nelerdir? İşte 7 önemli faydası...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yaban mersinin vücuda faydalarının çok olduğunu söyledi. Uz. Dyt. Yıldırım, “Yağsız, kalorisi düşük, liften ve besin öğelerinden zengindir. Yarım su bardağı yaban mersini 44 kaloridir. En yüksek antioksidan sıralamasında kurt üzümü ve nardan sonra 3. sırada yer alır” dedi. Yıldırım, 7 faydayı şöyle sıraladı:

“1- Hastalık oluşumu ve vücutta yaşlanmayı tetikleyen serbest radikalleri nötralize eder. Antioksidan olan meyveye mavi/mor rengi veren antosiyanin pigmentinden zengindir. C, E ve A vitamini, B kompleks vitaminler, bakır ( etkili bir bağışıklık yapılandırıcı ve anti bakteriyel), selenyum, çinko, demir (kandaki hemoglobin ve oksijen konsantrasyonunu arttırarak bağışıklığı arttırır), manganez (vücutta kolesterol ve karbonhidrat ve protien gibi besin öğelerinin kullanılmasını sağlar) içeriği ile bağışıklığı yükselterek, enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık güçlendikçe soğuk algınlığı, ateş, suçiçeği gibi viral ve bakteriyel bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiniz azalır.