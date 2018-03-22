Yaban Mersini'nin faydaları nelerdir? İşte 7 önemli faydası...

Düzenli tüketildiği takdirde bağışıklığın güçlenmesi, soğuk algınlığı, ateş, suçiçeği gibi viral ve bakteriyel bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin azalması yaban mersinin faydalarından sadece birkaçıdır.İşte yaban mersininin vücuda 7 faydası...

Yaban Mersini'nin faydaları nelerdir? İşte 7 önemli faydası...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yaban mersinin vücuda faydalarının çok olduğunu söyledi. Uz. Dyt. Yıldırım, “Yağsız, kalorisi düşük, liften ve besin öğelerinden zengindir. Yarım su bardağı yaban mersini 44 kaloridir. En yüksek antioksidan sıralamasında kurt üzümü ve nardan sonra 3. sırada yer alır” dedi. Yıldırım, 7 faydayı şöyle sıraladı:

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Yaban Mersini'nin faydaları nelerdir? İşte 7 önemli faydası...

“1- Hastalık oluşumu ve vücutta yaşlanmayı tetikleyen serbest radikalleri nötralize eder. Antioksidan olan meyveye mavi/mor rengi veren antosiyanin pigmentinden zengindir. C, E ve A vitamini, B kompleks vitaminler, bakır ( etkili bir bağışıklık yapılandırıcı ve anti bakteriyel), selenyum, çinko, demir (kandaki hemoglobin ve oksijen konsantrasyonunu arttırarak bağışıklığı arttırır), manganez (vücutta kolesterol ve karbonhidrat ve protien gibi besin öğelerinin kullanılmasını sağlar) içeriği ile bağışıklığı yükselterek, enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık güçlendikçe soğuk algınlığı, ateş, suçiçeği gibi viral ve bakteriyel bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiniz azalır.

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Yaban Mersini'nin faydaları nelerdir? İşte 7 önemli faydası...

2- Hipertansiyon oluşumunu önler. Antosiyanin pigmentinin hipertansiyona karşı koruyucu etkisi vardır. 14 yıl süren, 134 bin kadın ve 23 bin erkeğin katıldığı bir çalışmada haftada 1 çay bardağından (125 ml) fazla yaban mersini tüketenler hiç tüketmeyenlerle kıyaslandığında hipertansiyon oluşum riskinin yüzde 10 azaldığı saptanmıştır.

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Yaban Mersini'nin faydaları nelerdir? İşte 7 önemli faydası...

3- Beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Antosiyaninler beyin merkezindeki nöronal sinyalleşmeyi arttırır. Yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca yetişkinlere günlük yaban mersini suyu tükettirilmiş ve çalışma sonunda hafıza fonksiyonlarının geliştiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalar düzenli yaban mersini tüketiminin Alzheimer hastalığı oluşum riskini de azalttığını göstermiştir.

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