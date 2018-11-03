Yaani, artık e-ticarette de söz sahibi

Türkiye’nin önde gelen fiyat ve ürün karşılaştırma sitesi cimri.com iş birliğiyle hayata geçirilen Yaani alışveriş özelliği sayesinde kullanıcılar, istedikleri marka ve ürünleri, tek ekran üzerinden karşılaştırmalı olarak inceleyip alışveriş yapabilecek.

GÜNDE 2 MİLYON ARAMA YAPILIYOR

Yenilikle ilgili konuşan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz şunları kaydetti:

“Dijital operatör Turkcell olarak her geçen gün müşterilerimizin 1440 dakikasına daha fazla değer katacak hizmetler sunuyoruz. Türkiye’nin arama motoru Yaani, bu stratejimiz doğrultusunda yeni özelliklerin eklenmesiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan ve cevap veren bir platforma dönüştü.

1’inci yaşını kutlayan Yaani’yi Türkiye çok seviyor ve günde 2 milyon arama için Yaani’yi kullanıyor. Online alışveriş sektörünün gelişmesine ve müşterilerimizin en uygun ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşmasına olanak sağlayan yeni özelliğimizle artık daha çok kullanıcımızın daha da fazla yanında olacağımıza inanıyorum.”

TASARRUF DÖNEMİNE UYGUN ÜRÜNLER

Cimri.com Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Koç ise Turkcell-Cimri.com iş birliğine ilişkin “Türkiye'nin tasarrufa ihtiyacı olduğu dönemde tüketicilerin en uygun ürünü, en uygun fiyatla en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan bir çözüm sunmak istedik. Algoritması Türk Mühendisleri tarafından makina öğrenmesi kullanılarak geliştirilen bu yüksek teknolojili girişimin enflasyonla mücadeleye yapacağı katkının tüm yerli firmalar için de örnek olacağını umut ediyorum. Hep birlikte çalışırsak bu zor dönemi atlatacağımıza eminiz.” ifadelerini kullandı.