Xiaomi'nin amiral gemisi katili Mi Mix 3 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi, herkesin büyük bir merakla beklediği ön kamerasını gizleyen ve ekran-gövde oranıyla etkileyen yeni amiral gemisi Mi Mix 3'ü tanıttı. İşte Mi Mix 3'ün fiyatı ve teknik özellikleri...

Xiaomi'nin amiral gemisi katili Mi Mix 3 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin dört gözle beklenen 'Amiral gemisi katili' olarak nitelendirilen yeni modeli Mi MIX 3 bugün Çin'in başkenti Pekin'deki düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. 6,39 inç'lik AMOLED FHD+ ekranla ve 2340x1080 çözünürlükle gelen cihaz, yüzde 93,4'lük yüksek bir ekran-gövde oranına sahip.

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Xiaomi'nin amiral gemisi katili Mi Mix 3 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Mi MIX 2'ye göre "çene" kısmı 4,46mm küçüldüğü iddia edilen telefonun anten boşluğu da "yüzde 72" azaltılmış. Geçen ay dedikodusu yapılan manyetik kaydırak tasarımı da telefona eklenmiş. Bu sayede ekranı aşağı kaydırarak ön kamerayı ortaya çıkarabiliyorsunuz.

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Xiaomi'nin amiral gemisi katili Mi Mix 3 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Yani ön kamera çoğu zaman gizli duruyor. Kaydırma hareketini çağrıları cevaplamak ve kısayol çekmecesini açmak için de kullanabiliyorsunuz.

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Xiaomi'nin amiral gemisi katili Mi Mix 3 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Telefonun arka yüzünde yapay zeka destekli 12MP'lik çift kamera bulunuyor. Bunlardan biri Sony IMX363 sensörü kullanırken telefoto lens, Samsung S5K3M3+ model ismini taşıyor.

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