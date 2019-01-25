Xiaomi'den sadece 70 dolar fiyatlı telefon

Günden güne piyasa değerini büyüten Xiaomi, gelecekte Apple ve Samsung gibi markaların önüne geçecek gibi görünüyor. Xiaomi, düşük bütçesi bulunan alıcıları için şimdi de en alt kategoriye yönelmiş durumda.

Teknik özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Redmi Go, şirketin ilk Android Go modeli olma özelliğini taşıyacak. 5 inç LCD ekranı olan akıllı telefon, 16:9 1280×720 HD çözünürlüğe sahip olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

İlk olarak Hintli kullanıcılara satılması beklenen cihazın yalnızca 70 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa çıkarılması planlanıyor.

1GB RAM ve artırılabilir 8GB dahili depolama ile sunulan cihazın Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alacağı biliniyor. Arka tarafında 8MP'lik, önde ise 5MP'lik selfie kamerası bulunan Redmi Go'nun, 3000 mAh bataryası ile bir günden daha uzun pil ömrü sunabileceği düşünülüyor.

Android Go'nun en güncel sürümüne sahip olduğu dile getirilen Redmi Go, 70 dolarlık etiketle satışa çıkarsa pazardaki en ucuz akıllı telefon olma özelliğine sahip olacak.