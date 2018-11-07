  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Xiaomi uygun fiyatlı kulaklığıyla AirPods'a rakip olacak! Mi AirDots

Xiaomi uygun fiyatlı kulaklığıyla AirPods'a rakip olacak! Mi AirDots

Apple’ın kablosuz kulaklık kavramına yeni bir soluk getirdiği ve gerçek kablosuz kulaklık dönemini başlattığı AirPods'un tüketiciler tarafından çok beğenilmesinin ardından diğer markalar da harekete geçti. Xiaomi, Mi AirDots'u satışa sunacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-11-2018 08:36 - Güncelleme: 07-11-2018 08:36

Bugüne kadar birçok rakibi üretilen AirPods, özellikle ülkemizdeki 1199 TL fiyatıyla gündeme geliyor. Bir kulaklığa göre pahalı bir ürün olan AirPods'a uygun fiyatlı rakip ise beklendiği üzere Xiaomi’den geldi.

Samsung'a da benzetildi
Mi AirDots ismindeki kulaklıklar tasarım olarak akıllara Samsung IconXmodellerini getirdi. Beyaz rengiyle satışa sunulan kulaklıklar; tek şarjla 4 saate kadar, mono kullanımda ise 5 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

12 saate kadar şarj
Kulaklıların yanında gelen, aynı zamanda muhafaza ve şarj kutusu ise 12 saate kadar şarj sunabiliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan kulaklıkların her birisi 4.2 gram ağırlığında iken kulaklıkların 7.22 mm sürücüye sahip olduğunu da belirtelim.

Kulaklıkların üzerinde yer alan dokunmatik yüzey sayesinde müzik çalar kontrol edilebilecek veya çağrılar cevaplanabilecek. 11 Kasım’dan itibaren Çin’de satışına başlanacak olan kulaklıkların fiyatı ise yaklaşık olarak 30 dolar.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Xiaomi uygun fiyatlı kulaklığıyla AirPods'a rakip olacak! Mi AirDots haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro