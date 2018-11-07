Xiaomi uygun fiyatlı kulaklığıyla AirPods'a rakip olacak! Mi AirDots

Bugüne kadar birçok rakibi üretilen AirPods, özellikle ülkemizdeki 1199 TL fiyatıyla gündeme geliyor. Bir kulaklığa göre pahalı bir ürün olan AirPods'a uygun fiyatlı rakip ise beklendiği üzere Xiaomi’den geldi.

Samsung'a da benzetildi

Mi AirDots ismindeki kulaklıklar tasarım olarak akıllara Samsung IconXmodellerini getirdi. Beyaz rengiyle satışa sunulan kulaklıklar; tek şarjla 4 saate kadar, mono kullanımda ise 5 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

12 saate kadar şarj

Kulaklıların yanında gelen, aynı zamanda muhafaza ve şarj kutusu ise 12 saate kadar şarj sunabiliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan kulaklıkların her birisi 4.2 gram ağırlığında iken kulaklıkların 7.22 mm sürücüye sahip olduğunu da belirtelim.

Kulaklıkların üzerinde yer alan dokunmatik yüzey sayesinde müzik çalar kontrol edilebilecek veya çağrılar cevaplanabilecek. 11 Kasım’dan itibaren Çin’de satışına başlanacak olan kulaklıkların fiyatı ise yaklaşık olarak 30 dolar.