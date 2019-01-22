Xiaomi şimdi de Afrika pazarına giriyor

Akıllı telefonları kapış kapış satılan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'de 2 adet mağaza açarak çevresini genişleten Xiaomi, bomba gibi gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uygun fiyatıyla satışa çıkardığı telefonu 8 dakikada tükenen Çinli teknoloji devi, şimdi de Afrika pazarına girmeye hazırlanıyor.

Afrika teknoloji pazarının ilk sırasında yer alan Samsung'un liderliğini elinden almak isteyen Xiaomi, o bölgede Afrika Bölgesel Departmanı kurarak ilk adımı attı.

Fiyat performans açısından kullanıcılarına sunduğu akıllı cihazları oldukça beğenilen Xiaomi, satış hedefini yükseltme peşinde. Her geçen gün kendisini geliştiren marka, böyle giderse yüksek satış rakamlarına kısa sürede ulaşacak.

Samsung'un haricinde Tecno, Itel, Infinix ve Huawei gibi markalarında Afrika teknoloji sektöründe yer ettiği biliniyor.

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