Xiaomi Redmi Note 7 resmi olarak tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

Çin merkezli Xiaomi, kısa sürede dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olmuştu. Yeni modellerini 2018 yılında kullanıcılarının beğenisine sunan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk mağazasını açan Xiaomi, geçtiğimiz gün, bir amiral gemisini daha pazara sunmaya hazırlanıyor.

Xiaomi'den merakla beklediğimiz Redmi Note 7 model akıllı telefon kısa süre önce resmi bir şekilde tanıtıldı. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri...

Redmi Note 7 adıyla karşımıza çıkan telefon 6.3 inç bir telefon ekranına sahip olarak geliyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisinden alan modelin kamera konumu ise dikey şekilde çift olarak göründü.

Redmi Note 7 tüm özellikleri:

Ekran: 6.3 inç, 2340×1080 piksel, Full HD+ ekran 19,5:9 en-boy, 450 nit, 1500/1 kontrast IPS LCD panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660 v2

RAM: 3/4/6 GB RAM

Depolama: microSD ile artırılabilen 32/64 GB dahili hafıza

Arka ikili kamera: 48 Megapiksel + 5 Megapiksel

Ön Kamera: 13 Megapiksel

Batarya: 4000 mAh + Hızlı Şarj desteği

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10





FİYATI

3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip model 147 dolar

4 GB RAM + 64 GB depolama 177 dolar

6 GB RAM ve 64 GB depolama ise 206 dolar olarak duyuruldu.