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Xiaomi Redmi Note 7 resmi olarak tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

Xiaomi Redmi Note 7 resmi olarak tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

Xiaomi'nin 2019 yılında merakla tanıtılması beklenen Redmi Note 7 modeli, sonunda görücüye çıktı. Peki telefonun özellikleri beklentileri karşıladı mı? İşte özellikleri ve fiyatı...

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 11:24 - Güncelleme: 11-01-2019 11:24

Çin merkezli Xiaomi, kısa sürede dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olmuştu. Yeni modellerini 2018 yılında kullanıcılarının beğenisine sunan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk mağazasını açan Xiaomi, geçtiğimiz gün, bir amiral gemisini daha pazara sunmaya hazırlanıyor.

Xiaomi'den merakla beklediğimiz Redmi Note 7 model akıllı telefon kısa süre önce resmi bir şekilde tanıtıldı. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri...

Redmi Note 7 adıyla karşımıza çıkan telefon 6.3 inç bir telefon ekranına sahip olarak geliyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisinden alan modelin kamera konumu ise dikey şekilde çift olarak göründü.

Redmi Note 7 tüm özellikleri:
Ekran: 6.3 inç, 2340×1080 piksel,  Full HD+ ekran 19,5:9 en-boy, 450 nit, 1500/1 kontrast IPS LCD panel
İşlemci:  Qualcomm Snapdragon 660 v2
RAM: 3/4/6 GB RAM
Depolama: microSD ile artırılabilen 32/64 GB dahili hafıza
Arka ikili kamera: 48 Megapiksel + 5 Megapiksel
Ön Kamera:  13 Megapiksel
Batarya: 4000 mAh + Hızlı Şarj desteği
Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10



FİYATI
3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip model 147 dolar
4 GB RAM + 64 GB depolama 177 dolar
6 GB RAM ve 64 GB depolama ise 206 dolar olarak duyuruldu.

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