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Xiaomi Mİ 9 özellikleri sızdırıldı! Yeni amiral gemisi...

Xiaomi Mİ 9 özellikleri sızdırıldı! Yeni amiral gemisi...

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi olması beklenen Mi 9 modelinin özellikleri ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkartıldı. İddiaya göre Xiaomi Mi 9 işlemcisi ile birlikte adından oldukça söz ettirecek.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 08:43 - Güncelleme: 06-11-2018 08:43

Xiaomi’nin özellikleri ve tasarımıyla oldukça büyük ses getirmeyi başardığı Mi 8 modelinin ardından, teknoloji devi yeniden oldukça iddialı bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Rapora göre Xiaomi Mi 9, Snapdragon 8150 işlemcisi ile piyasaya sunulacak olan ilk akıllı telefon olacağı iddia ediliyor.

Toplam 48 MP kamera!
GizmoChina tarafından aktarılan bilgilere göre, 2019’un ilk çeyreğinde tanıtılacağı belirtilen Mi 9 modelinin, henüz resmi olarak açıklanmayan Snapdragon 8150 işlemcisinden gücünü alacak. Bununla birlikte son yılların trendi haline gelen çoklu kamera kurulumuna da ev sahipliği yapacak olan, Xiaomi Mi 9‘da toplamda 48 MP değerindeki üçlü kamera kurulumu da bizleri karşılayacak.

10 GB RAM ile geliyor!
Mi 9 modelinin, 6  veya 8 GB RAM kapasitesi ile satışa sunulacağı da ön görülüyor. Burada en dikkat çeken detay ise, Mi 9 modelinin 10 GB RAM’lı özel bir versiyonuyla da gelecek olması. Tıpkı Xiaomi Mi Mix 3modellerinde olduğu gibi benzer bir strateji izleyecek olan teknoloji devi, akıllı telefon pazarında rakiplerini her konuda geride bırakmak istiyor.

Parmak izi okuyucusu
Raporda paylaşılan diğer detaylarda ise, Mi 9 modelinin AMOLED bir ekranın üzerine kurulacağı belirtiliyor.  Ayrıca, söz konusu amiral gemisinde ekranın altına entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusu da kullanıcıları karşılayacağı da özellikle vurgulanıyor.

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