Xiaomi hedeflediği 100 milyon telefon satışına çok az kaldı

Çinli teknoloji devi geçtiğimiz yıl 90 milyon gibi rekor sayıda akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti .Xiaomi'nin bu ayın sonunda yıllık akıllı telefon satış hedefi olarak belirlediği rakam olan 100 milyona ulaşması bekleniyor.

2015 yılında başaramadılar

Geçtiğimiz ay Türkiye'de ilk mağazasını açan Xiaomi, 100 milyon telefon satma hedefine ilk kez bu kadar yaklaştı. Daha önce 2015 yılında 100 milyon adet sevkiyat hedefi koymuş ancak bugüne kadar bunu başaramamıştı.



Xiaomi pazar payını artırıyor

Şirketin son finansal raporu, cep telefonu satışlarının 2018'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda %43.9 artarak 32 milyon adete ulaştığını ortaya koydu. Xiaomi’nin hedefine erken ulaşması özellikle bazı pazarlardaki güçlü performansından kaynaklanıyor.

Hindistan'da birinci

Bununla birlikte 2018'in ikinci çeyreğinde Endonezya pazarında %25'lik bir pazar payı yakaladı. Çinli teknoloji devinin Batı Avrupa'daki sevkiyatlarının ise %2.700 oranında arttığı söyleniyor.