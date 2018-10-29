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Xiaomi hedeflediği 100 milyon telefon satışına çok az kaldı

Xiaomi hedeflediği 100 milyon telefon satışına çok az kaldı

Geçtiğimiz yıl 90 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren Xiaomi, dünya devi Apple ve Samsung'un ardından sektörde yerini sağlamlaştırmak istiyor. Xiaomi bu yıl hedeflediği satış hedefini tutturmaya çok yakın. Şirketin ay sonunda 100 milyon satış rakamına ulaşması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 09:55 - Güncelleme: 29-10-2018 09:55

Çinli teknoloji devi geçtiğimiz yıl 90 milyon gibi rekor sayıda akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti .Xiaomi'nin bu ayın sonunda yıllık akıllı telefon satış hedefi olarak belirlediği rakam olan 100 milyona ulaşması bekleniyor.

2015 yılında başaramadılar
Geçtiğimiz ay Türkiye'de ilk mağazasını açan Xiaomi, 100 milyon telefon satma hedefine ilk kez bu kadar yaklaştı. Daha önce 2015 yılında 100 milyon adet sevkiyat hedefi koymuş ancak bugüne kadar bunu başaramamıştı.

Xiaomi pazar payını artırıyor
Şirketin son finansal raporu, cep telefonu satışlarının 2018'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda %43.9 artarak 32 milyon adete ulaştığını ortaya koydu. Xiaomi’nin hedefine erken ulaşması özellikle bazı pazarlardaki güçlü performansından kaynaklanıyor.

Hindistan'da birinci
Bununla birlikte 2018'in ikinci çeyreğinde Endonezya pazarında %25'lik bir pazar payı yakaladı. Çinli teknoloji devinin Batı Avrupa'daki sevkiyatlarının ise %2.700 oranında arttığı söyleniyor.

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