Xiaomi ekran içi parmak izi okuyucu için harekete geçti

Xiaomi, ekran içi parmak izi okuyucusu teknolojisini geliştirmek için harekete geçti. Diğer markalarda bu teknolojiye sık sık yer verilirken, Xiaomi biraz daha kısıtlı olarak kullanıyor.

ShiftDelete'in haberine göre Xiaomi, bu teknolojinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıyor. Ekran içi parmak izi sensörlerinde en önemli sorunlardan birisi, belirlenmiş küçük bir alana tabi kalmanızdır. Bu alanı ezberlemek zor olduğundan, öncesinde cihazınızı dokunarak uyandırmanız gerekiyor.

Xiaomi CEO’su Lin Bin, yaptığı paylaşımda bu durumun önüne geçmek için çalıştıklarını belirtti. Bin, daha büyük bir alanda parmak izi için ayrılmış küçük dar bir alan olmadan, parmak izinin okutulabileceğini belirtti. Kullanıcı deneyimi için çok önemli olan bu gelişmenin, ne zaman kullanılacağı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu teknoloji için ayrılan alanın 25 x 50 mm boyutlarında olacağı da belirtilenler arasında.

Xiaomi, bu özelliğin duyurusunu yapan ilk şirket değil. Vivo ve Samsung gibi şirketler de daha önce benzer teknolojilerin duyurusunu yapmıştı. Ancak halen bu teknolojiyi cihazlarına uyarlayan bir şirket bulunmuyor.