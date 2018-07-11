Xiaomi borsada battı!

Teknoloji firmaları kaynaklarını artırmak ve belli bir saygınlığa ulaşmak için halka açılarak borsada işlem görmeyi tercih ediyor. Geçmişte Facebook, Apple ve benzeri birçok teknoloji firması kendi ülkelerinde ya da başka ülkelerdeki borsalarda işlem görmeye başladılar.

Bu markalara şimdi de Xiaomi eklendi. Çinli teknoloji devi halka arz sürecini tamamladı ve şirket Hong Kong borsasında işlem görmeye başladı. Hazırlıkları bir yıldan bu yana süren Xiaomi'nin halka arzı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Şirketin ilk etapta 100 milyar dolar değere ulaşması bekleniyordu. Ancak açılışın ilk gününde bu rakam en çok 54 milyar dolar oldu ve beklentilerin epey altında kaldı.

Borsa açılışı öncesinde taban fiyatın yüzde 5.9 altında düşen hisse değerlerinin bu kadar düşük olmasının birden fazla sebebi olduğu düşünülüyor. Bunlardan biri ve en önemlisi ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı. Her iki ülkenin de karşılıklı olarak adımlar attığı bu savaşta zarar gören lik marka Xiaomi oldu.

Borsaya girişinin ilk gününde 17 Hong Kong dolarından açılış yapan Xiaomi hisseleri gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek 16 ve 17 Hong Kong doları aralığında gidip geldi. Günün sonunda Xiaomihisselerinin kapanış değeri ise 16.8 Hong Kong doları oldu.

Görünen o ki yatırımcılar Xiaomi'yi kendi tanımladığı gibi görmedi. Rakamların beklentilerin altında kalması biraz da bunu gösteriyor. Ancak ilerleyen günlerde Çin-ABD arasındaki gerilimin düşüp düşmemesine ve Xiaomi'nin farklı açılımlar yaparak yatırımcıların gönlünü almasına göre şirket değerinin artması da fazla iddialı bir beklenti olmaz.

Kaynak: Teknolojioku