Wonder Woman filmini bekleyenlere kötü haber

Wonder Woman filminin başrol oyuncusu Gal Gadot tarafından paylaşılan bir gönderde yer alan bilgilere göre Wonder Woman 1984 ilk duyurulduğu gibi 1 Kasım 2019 yerine tam 7 ay ertelenerek 5 Haziran 2020 tarihinde beyaz perdede izleyicileriyle buluşacak. Filmin ayranlarının üzülmesinin ardından ardından Warner Bros. yetkilisi Jeff Goldstein yaptığı açıklamada ilk filmin yazın elde ettiği başarının ikinci filmde de kullanılması gerektiğini ifade etti.

Wonder Woman serisinin ilk filmi, 821,8 milyon dolar gişe yapmıştı.