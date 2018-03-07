Wikipedia'dan Türkiye açıklaması! Yasağın gözden geçirilmesi...

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia Yönetim Kurulu Başkanı Katherine Maher, Euronews Türkçe'ye konuştu. Nisan 2017 tarihinden bu yana Türk yetkililerle çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Maher, Türk mahkemelerine söz konusu yasağın gözden geçirilmesi için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını söyledi.
Maher yaptığı açıklamada Türkiye'de devam eden Wikipedia yasağıyla ilgili, "İçeriklerin kontrolü üzerinde bizim bir etkimiz yok." açıklamasını yaptı.
"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK" KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI: Yaklaşık 10 aydır Türkiye'den giriş yapılamayan Wikipedia dün Facebook sayfası üzerinden "#WeMissTurkey" (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.
Kampanya ile ilgili Wikipedia’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:: "Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. '#WeMissTurkey' hasthag'iyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim" ifadelerine yer verilmişti.
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