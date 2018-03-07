Wikipedia'dan Türkiye açıklaması! Yasağın gözden geçirilmesi...

Kampanya ile ilgili Wikipedia’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:: "Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. '#WeMissTurkey' hasthag'iyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim" ifadelerine yer verilmişti.