Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdiler

Sputnik'in haberine göre, gazete, bir kaynağa dayandırdığı haberde, Assange'a verilen pasaportun numarasını da yayınladı.

Daha önce Twitter'de, Assange'ın Ekvador milli takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlamıştı.

​Assange, 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor.

Tutuklanıp İsveç'e gönderilmemek için 2012'den beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, geçtiğimiz haziran ayında büyükelçilik binasındaki 5. yılını doldurmuştu.