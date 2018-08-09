Whatsapta 'taki o açık! Milyonlarca kullanıcının mesajları tehlikede!

WHATSAPP 'ta hackerların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfedildi. Ortaya çıkan bu açık yüzünden milyonlarca kullanıcı tehdit altında.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını tehdit eden sistem açığı ile gündemde. Zira popüler mesajlaşma platformu sahte haberlerin yayılmasını engellemeye çalıştıkça maalesef yeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Check Point tarafından ortaya çıkartılan yeni WhatsApp açığı pek çok kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor.



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Yeni güvenlik açığı kullanılarak mesajlara müdahale edilip içeriklerinin değiştirilebildiği ifade ediliyor. Firma WhatsApp'ta hackerların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfetti. Twitter

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Check Point araştırmacılarına göre, hacker'lar WhatsApp güvenlik protokolündeki bir açıktan faydalanarak mesaj içeriklerini değiştirdiğini tespit etmiş durumda. Twitter

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