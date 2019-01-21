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WhatsApp'tan yalan haberlere kısıtlama geldi

WhatsApp'tan yalan haberlere kısıtlama geldi

Aktif mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yalan haberlerin önüne geçmek için kullanıcıların aynı mesajı peş peşe gönderebileceği kişi sayısını 5'e düşürdüğünü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 17:09 - Güncelleme: 21-01-2019 17:09

WhatsApp, aldığı yeni karar ile birlikte spam mesajlardan arındırılacak. Buna göre popüler mesajlaşma uygulaması, daha önceden 20 olarak belirdiği mesaj limitini 5 mesaja kadar düşürdü.

WhatsApp'ın bu uygulamayı kullanıcılarına sunmasındaki neden olarak Hindistan’da yaşanan ve 29 kişinin ölmesiyle sonuçlanan linç olayı gösteriliyor.

Hindistan'da ne oldu?
Hindistan‘da platform üzerinden çocuk kaçıran çeteler ve pedofillerle ilgili asılsız haberlerin yayılmasından sonra, söz konusu olaylarla ilgisi olmayan 29 kişi linç edilerek feci şekilde can vermişti.

Bu tip halkı kışkırtmak için yayınlanan asılsız haberlerin tamamen önüne geçmek isteyen WhatsApp, ilk TV reklamını da sahte haberlere karşı uyarmak için çekmişti.

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