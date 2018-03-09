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Whatsapp'tan tanıtım yapan fuhuş kadrosu

Whatsapp'tan tanıtım yapan fuhuş kadrosu

Fuhuş amaçlı insan tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli için önceki günlerde 20 farklı adrese Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 19:58 - Güncelleme: 09-03-2018 19:58

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fuhuş amaçlı insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 15 şüpheliye ‘Örgüt hiyerarşisi içinde fuhşa aracılık ve yer temini’ suçu kapsamında dava açıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sulh Ceza Hakimliği'nden aldığı kararlarla başlattığı projeli soruşturma neticesi, Kırgız, Kazak, Özbek ve Rus uyruklu 18 kadını Bodrum'da fuhuşa teşvik eden Ö.K liderliğindeki örgüte yönelik olarak çalışma başlatılmıştı.

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yoğun çalışmaları neticesi, fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli Bodrum, İzmir, Van ve Yalova'da eş zamanlı arama kararlarıyla yakalanarak Bodrum'a getirilmiş, 29 Aralık 2017 tarihinde Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

OTELLERLE İRTİBATLI YER TEMİNİ

Tamamlanan soruşturma neticesinde, fuhuşa aracılık eden şüphelilerin Bodrum'da eğlence sektörüyle ünlü Gümbet Mahallesi'nde üç otel ve bir apart işletmesiyle irtibatlı olarak yer temin ettikleri belirlendi.

WHATSAPP'TAN TANITIM

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ele geçen Whatsapp yazışmalarında, müşterilerine fuhuş için temin ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraf albümlerini, "Bodrum'da 7/24 dev kadromuzla memnuniyetiniz için hizmetinizdeyiz" şeklinde tanıtımla paylaşarak bu işi örgütlü olarak ne şekilde ticaret haline getirdikleri belirlendi.

DAVA AÇILDI

Yaşları 25-30 arasında değişen 18 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi sonrasında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tüm şüpheliler hakkında 'Örgüt hiyerarşisi içinde fuhuşa aracılık ve yer temini' suçundan kamu davası açıldı. Dava ilerleyen günlerde Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

SABAH

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