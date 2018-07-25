Whatsapp'tan kullanıcılara büyük yenilik son güncellemeyle...

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncelleme ile gündemde.

Whatsapp'tan kullanıcılara büyük yenilik son güncellemeyle...

WhatsApp iOS uygulamasını güncelledi. Yeni güncelleme ile birlikte bireysel sohbetlere Siri üzerinden mesaj gönderebiliyor. Whatsapp ayrıca kullanıcıların grup sohbetlerine de Siri ile mesaj göndermesini mümkün kıldı. iPhone kullanıcıları Siri’yi kullanarak WhatsApp’taki bireysel sohbetlere mesaj gönderebiliyorlardı. 110 MB boyutundaki güncelleme sayesinde söz konusu özellik grup sohbetlerinde de etkin hale getirildi. Öte yandan Whatsapp uygulamasında az bilinen 10 özelliği sizler için derledik..

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Whatsapp'tan kullanıcılara büyük yenilik son güncellemeyle...

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ: Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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Whatsapp'tan kullanıcılara büyük yenilik son güncellemeyle...

1-EMOJİ TARAMASI: WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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Whatsapp'tan kullanıcılara büyük yenilik son güncellemeyle...

2-DAKİK HESAPLAMALAR: Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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