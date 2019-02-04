WhatsApp'tan iPhone kullanıcılarına bomba yenilik

WhatsApp, iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özelliği kullanıma sunarak büyük beğeni topladı. Neredeyse herkes için gerekli bu yenilik, telefonunuz başkasının elindeyken özel mesajlarınıza erişememeleri için kilit görevi taşıyor.

Bu da demek oluyor ki iOS kullanıcıları artık WhatsApp uygulamasını Touch ID veya Face ID ile şifreleyebilecek. WhatsApp iOS 2.19.20 güncellemesi ile beraber gelen bu özellik çeşitli güvenlik kalkanları oluşturup kullanıcının içini rahatlatıyor.

Face ID ve Touch ID'yi kullanmak için yapmanız gereken ise, şu anda telefonununda yüklü olan WhatsApp iOS uygulamasını App Store üzerinden güncellemek.

Nasıl aktif edilir?

Ayarlar > Hesap > Gizlilik kısmına gidin. Daha sonrasında, karşınıza çıkan Ekran Kilidi seçeneğine tıklayın. Bu kısımda tercihinize göre, “Touch ID iste” veya “Face ID iste” seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Android kullanıcılarına da geliyor

iOS kullanıcılarına sunulan Ekran Kilidi özelliğinin yakın zaman içerisinde WhatsApp Android kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.