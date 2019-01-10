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WhatsApp'tan İOS sürümü için bomba güncelleme!

WhatsApp'tan İOS sürümü için bomba güncelleme!

Yeni gelen güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcıları artık WhatsApp'taki grup mesajlarını 'özel olarak cevapla seçeneği' ile yanıtlayabilecek.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 03:35 - Güncelleme: 10-01-2019 03:35

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın iOS sürümü 3 yeni özellikle güncellendi. iOS kullanıcıları için bugün yayınlanan WhatsApp 2.19.10 sürümüyle uygulamaya grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama, resim ve videolar için çıkartmalar ve WhatsApp durumları için 3D Touch desteği özellikleri eklendi.

WhatsApp’a gelen en dikkat çekici yenilik olan “Özel Olarak Cevapla” özelliği ile kullanıcılar artık, grup sohbetleri içerisindeki mesajları özel olarak cevaplayabilecek. Bu özelliği kullanabilmek için, grup sohbetindeki bir sohbetin üzerine basılı tutup, “diğer” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Ardından kullanıcıların karşısına çıkacak olan ”Özel Olarak Yanıtla” seçeneğinden, WhatsApp’ın bu yeniliği kullanılabilecek.

ÖZEL ÇIKARTMALAR VE 3D TOUCH DESTEĞİ: WhatsApp’ın iOS güncellemesiyle gelen bir diğer yenilik ise özel çıkartmalar oldu. Bu özellikle iPhone kullanıcıları artık özel WhatsApp çıkartmalarını fotoğraf ve videolarında kullanabilecek.

Yeni WhatsApp güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına sunulan bir diğer özellik ise “Durumlar” için gelen 3D Touch desteği oldu. WhatsApp 2.19.10 sürümüne geçen iPhone kullanıcıları, 3D Touch desteği sayesinde durumlara tıklamadan önce ön izleme yapabilecek.

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