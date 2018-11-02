WhatsApp’tan ‘grup kavgalarını’ bitirecek yenilik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek özelliği ile gündemde.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma yeni bir özellik ekledi. Geçtiğimiz saatlerde kullanıma sunulan özellik ile birlikte, grup sohbetlerine ”Özel Olarak Yanıtla” özelliğini getirildi. Twitter

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Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar grup sohbetlerinde bir kişiye özel cevap yazabilecek. Henüz bu özelliği Beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için kullanıma sunan yetkililer, ilerleyen günlerde tüm Android kullanıcıları için yayımlayacak. Twitter

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WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gereken WhatsApp özellikleri.

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