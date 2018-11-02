WhatsApp’tan ‘grup kavgalarını’ bitirecek yenilik

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma yeni bir özellik ekledi. Geçtiğimiz saatlerde kullanıma sunulan özellik ile birlikte, grup sohbetlerine ”Özel Olarak Yanıtla” özelliğini getirildi.
Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar grup sohbetlerinde bir kişiye özel cevap yazabilecek. Henüz bu özelliği Beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için kullanıma sunan yetkililer, ilerleyen günlerde tüm Android kullanıcıları için yayımlayacak.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gereken WhatsApp özellikleri.
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
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