WhatsApp'taki açık yüzünden mesaj içerikleri değiştirilebiliyor

WhatsApp'ta hacker'ların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfedildi.

WhatsApp'ta hacker'ların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfedildi. Yeni güvenlik açığı kullanılarak mesajlara müdahale edilip içeriklerinin değiştirilebildiği ifade ediliyor.

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Check Point tarafından ortaya çıkartılan yeni WhatsApp açığı pek çok kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor. Yeni güvenlik açığı kullanılarak mesajlara müdahale edilip içeriklerinin değiştirilebildiği ifade ediliyor. Firma WhatsApp'ta hacker'ların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfetti.



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Check Point araştırmacılarına göre, hacker'lar WhatsApp güvenlik protokolündeki bir açıktan faydalanarak mesaj içeriklerini değiştirdiğini tespit etmiş durumda.



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