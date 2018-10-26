WhatsApp'ta 'sticker dönemi' başladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bir süredir merakla beklenen 'Sticker' özelliği eklendi. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu Whatsapp'a önemli bir güncelleme geldi.
Yeni güncelleme ile 'Sticker' özelliği kullanıcıların beğenisine sunuldu. Söz konusu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sohbetlerinde çıkartma (sticker) kullanabilecek.
WhatsApp’ın Android 2.18.329 Beta ve iOS için 2.18.100 güncellemesi ile kullanıcılara dağıtılmaya başlanan yeni özellikle birlikte uygulamanın içine bir de kategorilerine göre çıkartma mağazası eklendi.
Şimdilik WhatsApp tarafından bu mağazada 12 çıkartma paketi sunuluyor. Uygulamanın bu sayıyı kısa sürede artırması bekleniyor.
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